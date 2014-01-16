Норвезького байдарочника оточили кити

Бертольд Хінрікс, подорожуючи між маленькими островами у Північній Норвегії, зіткнувся зі зграєю китів.
Він майже зіткнувся з 20-тонним китом, коли ссавець виплів на поверхню, щоб вдихнути повітря.
Відео не супроводжується коментарем.
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Бертольд Хінрікс, подорожуючи між маленькими островами у Північній Норвегії, зіткнувся зі зграєю китів.
Він майже зіткнувся з 20-тонним китом, коли ссавець виплів на поверхню, щоб вдихнути повітря.
Відео не супроводжується коментарем.