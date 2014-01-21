Друга ніч протестів: феєрверки над Беркутом

Другу ніч поспіль на вулиці Грушевського у центрі Києва не вщухає жорстоке протистояння між демонстрантами та спецзагонами "Беркут".

Бійці відчайдушно стримують підступи до Верховної Ради, застосовуючи проти натовпу сльозогінний газ та шумові гранати. У відповідь протестувальники кидають бруківку та обстрілюють бійців "Беркуту" феєрверками.

Мирний протест у центрі столиці переріс в насильство після ухвалення урядом низки законопроектів, які за словами лідерів опозиції та представників західних країн суттєво обмежують права людини.

Репортаж кореспондента ВВС Деніела Сендфорда.