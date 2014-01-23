Азаров в інтерв'ю ВВС: "Беркут" не мав вогнепальної зброї

Прем'єр-міністр Микола Азаров у Давосі розповів ВВС про перспективи переговорів влади з опозицією та про розслідування убивств демонстрантів, застрелених на вулиці Грушевсього в Києві.
З ним розмовляв кореспондент ВВС Нік Говін. Давос.
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Прем'єр-міністр Микола Азаров у Давосі розповів ВВС про перспективи переговорів влади з опозицією та про розслідування убивств демонстрантів, застрелених на вулиці Грушевсього в Києві.
З ним розмовляв кореспондент ВВС Нік Говін. Давос.