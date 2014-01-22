Вогняна барикада на Грушевського

На вулиці Грушевського палають барикади. Люди вдень несли покришки, щоби підживлювати полум'я.
Відео не супроводжується коментарем.
Більше про події у Києві можна дізнатися з текстової трансляції ВВС Україна LIVE: сутички на тлі переговорів.
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На вулиці Грушевського палають барикади. Люди вдень несли покришки, щоби підживлювати полум'я.
Відео не супроводжується коментарем.
Більше про події у Києві можна дізнатися з текстової трансляції ВВС Україна LIVE: сутички на тлі переговорів.