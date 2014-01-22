Нічна барикада на Грушевського
Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів

Вогняна барикада на Грушевського

  • 22 січня 2014

На вулиці Грушевського палають барикади. Люди вдень несли покришки, щоби підживлювати полум'я.

Відео не супроводжується коментарем.

Більше про події у Києві можна дізнатися з текстової трансляції ВВС Україна LIVE: сутички на тлі переговорів.