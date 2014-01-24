Як це було: штурм ОДА в Івано-Франківську

Вдень 24 січня в Івано-Франківську близько 5 тисяч протестувальників захопили приміщення облдержадміністрації на вулиці Грушевського.

За повідомленням Укрінформу, близько півтори тисячі людей штурмували будівлю ОДА, вибивши двері та вікна. Міліція застосувала димові шашки та газ.

Мітингувальники увірвалися до приміщення облради, захопили кабінет керівника ОДА Василя Чуднова та забарикадували всі входи та виходи з будівлі.

У п'ятницю спроби штурму облрад та держустанов відбулися в кількох містах України. Зокрема, громадянам вдалося захопити приміщення ОДА у Чернівцях.

Кілька тисяч людей також пікетували будівлю облдержадміністрації у Хмельницькому, а в Чернігові пікет зібрався біля управління МВС та прокуратури, а також під мерією та офісом Партії Регіонів.

Відео кореспондента ВВС Україна. Не супроводжується коментарем.