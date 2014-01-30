Скайдайвер стрибнув з літака і знепритомнів

Скайдайвери допомогли колезі, який знепритомнів під час стрибка з літака, і розкрили йому парашут.
Відео надано Newsflare.
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Скайдайвери допомогли колезі, який знепритомнів під час стрибка з літака, і розкрили йому парашут.
Відео надано Newsflare.