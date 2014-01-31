Поліція в Каліфорнії заарештувала вчителя початкових класів, який тримав вдома понад три сотні королівських пітонів.
У США поліція вивезла змій з "будинку жахів"
- 31 січня 2014
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