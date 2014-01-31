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У США поліція вивезла змій з "будинку жахів"

  • 31 січня 2014

Поліція в Каліфорнії заарештувала вчителя початкових класів, який тримав вдома понад три сотні королівських пітонів.