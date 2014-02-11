думки з Севастополя
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Сприйняття Майдану з Севастополя: жах і фашисти

  • 11 лютого 2014

Кореспонденти ВВС Україна запитали мешканців у двох містах на півдні та на сході України, чому вони є противниками протесту на Майдані.

На цьому відео зібрані відповіді з Севастополя. Ви можете також подивитися добірку думок з Донецька.