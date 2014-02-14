евакуація
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Тисячі людей тікають від вулкану на Яві

  • 14 лютого 2014

Напередодні влада Індонезії оголосила, що 200 тисяч людей мають покинути десятикілометрову зону, де розпочалося виверження вулкану Келуд. Однак рівень загрози виявився ще більшим.

Викиди з жерла вулкану поширюються на відстань до 200 кілометрів.