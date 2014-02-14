Тисячі людей тікають від вулкану на Яві

Напередодні влада Індонезії оголосила, що 200 тисяч людей мають покинути десятикілометрову зону, де розпочалося виверження вулкану Келуд. Однак рівень загрози виявився ще більшим.

Викиди з жерла вулкану поширюються на відстань до 200 кілометрів.