Тарас Шевченко: живий, як ніколи
Кобзар як супермен, рок-н-рольник, невидимий дух революції, елемент пасторального пейзажу і принт на модній футболці. Сучасні художники пропонують по-новому подивитися на Тараса Григоровича.
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"От такий собі вийшов анархозагін. Це декілька особистостей, яких я люблю!", - пише на своєму Facebook автор малюнка Андрій Єрмоленко.
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Художник, який називає Тараса Шевченка своїм другом і братом, не сумнівається: якби той жив у наші дні, то був би ще популярнішим, ніж у XIX столітті.
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"Шевченко - не забронзовіла постать, а людина, рок-н-рольщик. Якби він зараз жив, він складав би рок-н-рольні пісні і грав би на електрогітарі", - каже Андрій Єрмоленко.
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"На жаль, те що він написав 200 років тому, актуально і сьогодні. А це значить, що ми всі ці 200 років прожили у кріпацтві, і зараз намагаємося з нього вийти", - додає художник.
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"Шева-творець", Андрій Єрмоленко.
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"У нас навчіться!.. В нас дери, дери та дай, і просто в рай..." Тарас Шевченко, "Кавказ". (автор картини: Андрій Єрмоленко)
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А це нова робота Олега Шупляка, яка присвячена Майдану.
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Художник каже, що нині Україна переживає "сакральні моменти", які не так часто трапляються в історії.
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"Коліївщина", Олег Шупляк.
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"Мені тринадцятий минало", Олег Шупляк.
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Олег Шупляк також став автором офіційного логотипу до 200-річчя Тараса Шевченка. Він каже, що йому приємно бачити свою роботу на Майдані.
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Робота молодого художника Станіслава Силантьєва. У 2011 році його серія картин про Тараса Шевченка викликала у Львові мистецьку суперечку.
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Художнику, який намалював Шевченка поруч з тваринами, закидали неповагу до національних символів. У відповідь митець заговорив про цензуру.
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Свого Шевченка роблять і на Майдані Незалежності. Долучитися до створення скульптури може кожен охочий.
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А це - рекламне фото футболки з української інтернет-крамниці.
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Не відстають і користувачі соцмереж. Олена Павлова поділилася з ВВС Україна своїм малюнком під назвою "Сила в вусах".