Тарас Шевченко: живий, як ніколи

  • 6 березня 2014

Кобзар як супермен, рок-н-рольник, невидимий дух революції, елемент пасторального пейзажу і принт на модній футболці. Сучасні художники пропонують по-новому подивитися на Тараса Григоровича.

  • "От такий собі вийшов анархозагін. Це декілька особистостей, яких я люблю!", - пише на своєму Facebook автор малюнка Андрій Єрмоленко.

  • Художник, який називає Тараса Шевченка своїм другом і братом, не сумнівається: якби той жив у наші дні, то був би ще популярнішим, ніж у XIX столітті.

  • "Шевченко - не забронзовіла постать, а людина, рок-н-рольщик. Якби він зараз жив, він складав би рок-н-рольні пісні і грав би на електрогітарі", - каже Андрій Єрмоленко.

  • "На жаль, те що він написав 200 років тому, актуально і сьогодні. А це значить, що ми всі ці 200 років прожили у кріпацтві, і зараз намагаємося з нього вийти", - додає художник.

  • "Шева-творець", Андрій Єрмоленко.

  • "У нас навчіться!.. В нас дери, дери та дай, і просто в рай..." Тарас Шевченко, "Кавказ". (автор картини: Андрій Єрмоленко)

  • А це нова робота Олега Шупляка, яка присвячена Майдану.

  • Художник каже, що нині Україна переживає "сакральні моменти", які не так часто трапляються в історії.

  • "Коліївщина", Олег Шупляк.

  • "Мені тринадцятий минало", Олег Шупляк.

  • Олег Шупляк також став автором офіційного логотипу до 200-річчя Тараса Шевченка. Він каже, що йому приємно бачити свою роботу на Майдані.

  • Робота молодого художника Станіслава Силантьєва. У 2011 році його серія картин про Тараса Шевченка викликала у Львові мистецьку суперечку.

  • Художнику, який намалював Шевченка поруч з тваринами, закидали неповагу до національних символів. У відповідь митець заговорив про цензуру.

  • Свого Шевченка роблять і на Майдані Незалежності. Долучитися до створення скульптури може кожен охочий.

  • А це - рекламне фото футболки з української інтернет-крамниці.

  • Не відстають і користувачі соцмереж. Олена Павлова поділилася з ВВС Україна своїм малюнком під назвою "Сила в вусах".