"No Gazprom, No War" – протест у Лодоні

У п'ятницю 21 березня 2014 року під лондонським офісом російської компанії "Газпром" відбувся протест.

Учасники акції вимагали виведення російських військ з України та закликали Велику Британію запровадити серйозні санкції проти Кремля та його фінансового лобі у Лондоні, а також проти "Газпрома".

Демонстранти тримали прапори України та плакати із закликами зупинити Путіна та захистити Україну, а також виконали відому пісню Боба Марлі "No Woman, Nо Cry", підставивши замість цих слів "No Gazprom, No War" та "No Putin, No War".