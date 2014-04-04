Дамо трохи часу: Майдан про розслідування вбивств

2 квітня голови силових відомств України представили попередні висновки розслідування масових убивств людей на Майдані Незалежності та навколо нього наприкінці лютого.

Керівники СБУ, МВС та Генпрокуратури розповіли про затримання "чорної роти" - спецпідрозділу "Беркуту", а також про те, що встановлені групи снайперів, що працювали на Майдані та прилеглих вулицях.

У відомствах також не виключили, що до убивств могла бути причетна російська служба безпеки - ФСБ.

Кореспонденти ВВС Україна Сергій Поляков та Анастасія Грібанова запитали людей на Майдані, що вони думають про те, як проходить розслідування загибелі активістів.