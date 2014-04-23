Схід оплакує загиблих та готується знищувати "нацистів"

Виконувач обов'язків президентів України Олександр Турчинов заявив про відновлення антитерористичної операції у східних областях України. Напередодні Великодня уряд країни оголосив тимчасове перемир'я.

У Слов'янську ховають жертв стрілянини, яку на пропускному пункті поблизу міста зчинили озброєні невідомі. Внаслідок протистояння загинуло троє людей.

Напруження на Сході також посилила інформація про загибель місцевого депутата від партії "Батьківщина" Володимира Рибака. Його тіло знайшли у річці поблизу смт. Райгородок Донецької області.

Репортаж кореспондента ВВС Деніела Сендфорда.