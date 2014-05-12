торнадо
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В США торнадо зніс будинок, але мешканка вціліла

  • 12 травня 2014

Потужний торнадо пройшов через невелике містечко у штаті Канзас, залишаючи за собою зруйновані будівлі та поламані дерева. Однак ніхто з мешканців не загинув.