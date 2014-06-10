Ліфт жахів: на 30 поверхів за 15 секунд

Для мешканця однієї з багатоповерхівок у столиці Чилі Сантьяго поїздка у ліфті завершилася трагічно.

Хосе Вергара натиснув кнопку потрібного поверху, але через несправність ліфт не просто поїхав, а полетів угору з шаленою швидкістю - 75 км/г - та ще й з відчиненими дверцятами.

Ліфт пролетів близько 30 поверхів та зупинився тільки після удару об стелю.

Із травмами ніг та голови чоловіка доправили до лікарні.

Рятувальники, які з'ясовують причини інциденту, розповіли, що всі чотири ліфти у будинку, де живе постраждалий чоловік, виявилися несправними