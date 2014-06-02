Вівці-футболісти розгромили збірну Бразилії

Напередодні початку чемпіонату світу з футболу команда Колумбії перемогла збірну Бразилії - щоправда, гравцями обох команд були вівці.

Незвичний футбольний матч відбувся в колумбійському місті Нобса в Андах. "Гравці" виступали у формі кольорів збірних двох країн.

Вівці, які взяли участь у футбольному змаганні, були натреновані забивати м'яч у ворота.

Втім, вони подекуди кидали гру, щоб пощипати травичку на футбольному полі.

Підсумок матчу 4-3 на користь Колумбії.

Відео не супроводжується коментарем.