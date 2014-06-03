Літак на сонячній енергії злетів у повітря

Швейцарські винахідники випробували нову версію літака на сонячних батареях. Solar Impulse 2 успішно злетів у повітря.

Бертранд Піккард і Андре Боршберг вважають, що це - початок нового етапу використання альтернативних джерел енергії.

Розмах крила літака на сонячних батареях приблизно дорівнює розмірам найбільших пасажирських лайнерів, однак загальна вага становить всього 2,3 тонни.

Попередня версія швейцарського літака виконала серію успішних польотів над США. Solar Impulse 2 здійснюватиме подорож навколо земної кулі.

Відео не супроводжується коментарем.