Обстріли з "Градів" на Сході (аматорське відео)

У мережі YouTube з'явилося кілька відео, що, ймовірно, зображують обстріл української території з установок "Град".

Відеофайли виклали різні користувачі з міста Гуково Ростовської області РФ.

ВВС не вдалося повністю встановити достовірність цього відео, але додаткова перевірка матеріалу дозволяє припустити, що на цих кадрах зображені реальні події.

Водночас речник АТО Владислав Селезньов заявив ВВС Україна, що по батальйонах Національної гвардії ведеться обстріл з боку кордону з Росією.

Речник РНБО Андрій Лисенко у четвер на брифінгу заявив, що обстріли позицій сил АТО та прикордонників часто ведуть з боку Російської Федерації.