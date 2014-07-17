У Британії мавпеня товаришує з цуценятами

У Саймона Джеффрі, який працює у зоопарку Порт Лімпні (Кент, Велика Британія), вдома живе мавпеня.

Чоловік забрав малечу до себе після того, як від неї відмовилася її мати.

Мавпеня назвали Мубі на честь міста у Нігерії, звідки походять примати виду дрил, до якого належить дитинча.

Щодня Саймон бере Мубі із собою на роботу, щоб вона могла спостерігати за своїми батьками. У такий спосіб він сподівається згодом воз'єднати мавпячу родину.

Мавпи дрил є рідкісним видом приматів, якому загрожує вимирання. Через вирубку лісів у дикій природі їх залишилося лише близько 3000.

Репортаж кореспондента ВВС Люсінди Адам.