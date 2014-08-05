Українська армія використовує агітснаряди

Українські силовики закликають мирних мешканців покинути підконтрольні сепаратистам Донецьк, Горлівку та Луганськ.
Листівки з інформацією про гуманітарні коридори розповсюджуються за допомогою спеціальних агітаційних снарядів.
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Українські силовики закликають мирних мешканців покинути підконтрольні сепаратистам Донецьк, Горлівку та Луганськ.
Листівки з інформацією про гуманітарні коридори розповсюджуються за допомогою спеціальних агітаційних снарядів.