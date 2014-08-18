Протести у місті Фергюсон: гнів обуреної молоді

Губернатор підписав розпорядження про те, що необхідно "відновити мир та порядок і захистити мешканців Фергюсона". Рішення було ухвалене після того, як поліція протистояла розгніваному натовпу, що перед початком другої ночі комендантського часу пішов у активний наступ.