Протести у місті Фергюсон: гнів обуреної молоді
Влада штату Міссурі направляє підрозділи Нацгвардії в місто Фергюсон, де тривають сутички через вбивство афроамериканського підлітка.
-
Влада штату Міссурі направляє підрозділи Нацгвардії в місто Фергюсон, де тривають сутички через вбивство афроамериканського підлітка.
-
Губернатор підписав розпорядження про те, що необхідно "відновити мир та порядок і захистити мешканців Фергюсона". Рішення було ухвалене після того, як поліція протистояла розгніваному натовпу, що перед початком другої ночі комендантського часу пішов у активний наступ.
-
Поліція каже, що іншого виходу як дати відсіч тим, хто почав нападати, у підрозділів не було. Поліцейські застосували сльозогінний газ і гумові кулі.
-
Протестувальники не зважали на заборони та під час комендантської години влаштували ходу вулицями.
-
18-річного Майкла Брауна застрелили 9 серпня у Сент-Луїсі, сусідньому місті з Фергюсоном. За словами поліції, інцидент стався в поліцейському авто.
-
Свідки кажуть, що офіцер поліції кілька разів вистрелив у неозброєного хлопця, який тримав руки над головою.
-
Губернатор Міссурі розкритикував поліцію за оприлюднення відеозапису, який може свідчити про те, що за декілька годин до смерті Браун вчинив крадіжку. Це викликало обурення серед молоді, яка сприйняли цей факт як спробу звинуватити вже мертвого ровесника.
-
Протестувальники вимагають справедливості, а також права почуватися безпечно.
-
Напруга у місті швидко зростала. Поліція повідомила про спроби захоплення службових приміщень.
-
Шукаючи безпечного місця, група людей, яка опинилась у зоні конфлікту між поліцією та протестувальниками, сховалась в ресторані швидкого харчування
-
Частина людей постраждала від застосування сльозогінного газу.
-
Головним гаслом протесту став заклик :"Руки вгору, не стріляйте!". Загиблий не так давно закінчив школу, його родина визнає, що Майкл не був ідеальним.