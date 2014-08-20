Сорочинський ярмарок відкрився попри кризу на Сході

Проведення традиційного для Полтавщини Сорочинського ярмарку призупинялося лише двічі за історію його існування: під час революції 1917 року та Другої Світової.

З 1966 року ярмарок знову став щорічним, але цьогоріч вперше міг не відбутися.

Через бої на сході України лунали заклики перенести ярмарок. Місцеві чиновники навіть обмінялися різкими заявами.

Голова Полтавської облдержадміністрації Віктор Бугайчук виступив за проведення ярмарку, а голова Полтавської обласної ради Петро Ворона – рішуче проти.

Зрештою ярмарок таки відкрили, але відвідувачів поменшало.

Змінилася і святкова програма: відкрилися не всі торгові павільйони, скасовані феєрверки та дискотеки.

Під час ярмарку відбудуться кілька концертів. Деякі з них завершуватимуться хвилиною мовчання.

Сорочинський ярмарок триватиме до 24 серпня.

Відео позаштатного кореспондента ВВС Україна у Полтаві Анатолія Мішина.