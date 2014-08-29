Оксбридж залишається закритим клубом

Британія залишається країною із глибоким соціальним розшаруванням, де випускники приватних шкіл мають величезну перевагу над однолітками, спершу при поступанні до Оксфорду чи Кембриджу, а потім і при отриманні роботи.

Про це ідеться у щойно опублікованому звіті Комісії з соціальної мобільності та дитячої бідності. Згідно з ним, дві третини суддів, половина представників Палати лордів і третина Кабінету міністрів навчалися у приватних школах.

На думку авторів звіту, це спричиняє стагнацію суспільства, тому вони пропонують негайно відкрити цей "закритий клуб", аби дати "зелене світло" новим талантам.

Детальніше - у матеріалі Ангуса Кроуфорда.