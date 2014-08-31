Маріуполь: синьо-жовтий живий ланцюг

Жителі Маріуполя вийшли на мітинг і утворили живий ланцюг, аби продемонструвати, що вони проти вторгнення до міста проросійських сепаратистів.

За словами людей, багато з яких прийшли на акцію із українською національною символікою, якщо нападники спробують захопити їхнє місто, то спершу вони будуть змушені розстріляти його мирних жителів.

На в'їздах до Маріуполя також звели барикади та інші укріплення.

Портове місто наразі контролюють українські військові, сусідній Новоазовськ - у руках сепаратистів.