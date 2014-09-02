Долі Беслана: 10 років по тому

10 років тому терористичний акт у школі №1 у Беслані забрав життя 334 людей. Долі тих, хто вижив, склалися по-різному.

ВВС стежила за історіями кількох колишніх заручників з 2004 року. Деякі з них виїхали із Беслана назавжди. Інші, навпаки, вирішили залишитися.

Слідство у справі про напад на школу досі залишається відкритим.

Як тепер живуть ті, хто пережив ту трагедію? Чи змогла Росія винести урок із подій у Беслані?

Відповіді на ці запитання намагалася знайти кореспондент ВВС Ольга Івшина.

У сюжеті використано кадри документального фільму Children of Beslan ("Діти Беслана"), створеного ВВС спільно з HBO у 2005 році.