Кажан залетів у прямий телеефір - кадри

Ведучі ранкового шоу регіонального американського телеканалу були шоковані, коли до них у студію залетів кажан.

Інцидент стався о 5:45 під час програми "Доброго ранку, Теннессі", коли до двох ведучих Бо Вільямса і Терси Сміт приєдналася метеоролог Джулія Джонсон.

Тварина затьмарила людей, хоча і залишалася на другому плані, безладно шугаючи телестудією.

Дирекція телестанції каже, що через кілька годин кажана впіймали і планують випустити згодом у лісі.

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