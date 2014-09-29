У Харкові знесли найбільшого Леніна України

У неділю в Харкові антиросійські мітингувальники знесли найбільший в Україні пам’ятник Леніну.

Демонстранти підпиляли статую знизу, а тоді стягнули з постаменту металевими тросами.

Раніше активісти вибили на постаменті напис "Слава Україні!" та емблему Соціал-Національної Асамблеї.

Незадовго до зносу губернатор Харківщини Ігор Балута підписав розпорядження про демонтаж пам'ятника.

Після розпорядження голови ОДА міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наказав припинити раніше відкриті кримінальні провадження щодо пошкодження монумента.

Під час демонтажу 12-метрової статуї ніхто не постраждав.