Як працює нюх у котів

Коти по-іншому чують, бачать, рухаються і відчувають запахи. В цьому відео пояснення того, як працює вторинний орган нюху в котів.
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Коти по-іншому чують, бачать, рухаються і відчувають запахи. В цьому відео пояснення того, як працює вторинний орган нюху в котів.
Відео мовою оригіналу