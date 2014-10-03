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Як працює нюх у котів

  • 3 жовтня 2014

Коти по-іншому чують, бачать, рухаються і відчувають запахи. В цьому відео пояснення того, як працює вторинний орган нюху в котів.

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