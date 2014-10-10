У Львові розробили "швидкий блокпост"

Одне з приватних підприємств Львова пропонує виготовляти заготовки для блокпостів у зоні боїв на Сході.

Конструкція укріплень доволі проста і схожа на каркас, який вже на місці дислокації треба заповнити ґрунтом, піском і камінням.

Спорудження захисту займає менше часу, і він є більш надійним, ніж традиційний, кажуть розробники.

Перші відгуки від силовиків позитивні. Хоча технічна незабезпеченість армії теж даватиметься взнаки із таким блокпостом.

Матеріал позаштатного кореспондента ВВС Україна у Львові Ігоря Малюка.