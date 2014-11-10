Берлінська стіна: у небо злетіли тисячі кульок

На честь 25 років з часу падіння Берлінської стіни у столиці Німеччини в небо злетіли 8000 повітряних куль.
Спочатку кулі виставили на палях у 3,6 метри, що дорівнює висоті самого муру.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель сказала у день святкувань, що руйнування стіни показало, що мрії можуть стати реальністю.
Біля Бранденбурзьких воріт зібралися тисячі людей, серед яких можна було бачити й тих, хто брав безпосередню участь в історичних подіях знесення бетонного бар’єру.
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