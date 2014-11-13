Місія Розетта: нестримна радість вчених

"Я чекала цього стільки років", - професор Моніка Грейді не приховувала радості, коли зонд "Філа" сів на комету.

Місія "Розетта", розроблена Європейським космічним агентством, летіла до цієї комети більше 10 років. За цей час апарат подолав понад 6 мільярдів кілометрів.

Професор Грейді з "Відкритого університету" у рамках проекту розробила один з інструментів під назвою "Птолемей" - прилад для газового аналізу завбільшки як взуттєва коробка.

Вона долучилася до проекту на самому його початку і стрибала від щастя, коли справа пройшла успішно.

На радощах науковець навіть обняла редактора ВВС з питань науки Девіда Шакмена.