Інфографіка ВВС: чому падає російський рубль

Протягом останніх п'яти років курс російського рубля переважно залишався стабільним, але за 10 місяців цього року нацвалюта РФ суттєво "просіла".

Експерти пов'язують це із цілою низкою чинників, найкритичнішими серед яких є санкції західних країн та падіння цін на нафту.

Коментуючи цю ситуацію, міністр фінансів Росії Антон Силуанов заявив, що через ці два чинники Росія втрачає близько 140 млрд доларів на рік.

Детальніше про те, що впливає на знецінення російського рубля - у цьому відео ВВС.

У відео використані офіційні дані станом на жовтень 2014 року.