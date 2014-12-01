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Інфографіка: ВІЛ у ключових фактах і цифрах

  • 1 грудня 2014

Відеографіка ВВС про те, як вірус імунодефіциту людини поширився світом, заразивши десятки мільйонів.

1 грудня - Всесвітній день боротьби з ВІЛ/СНІД.