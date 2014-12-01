Уламки МН17 вирушать до Нідерландів

У Харкові готуються відправити до Нідерландів першу партію уламків малайзійського авіалайнера, збитого 17 липня поблизу селища Грабове на Донеччині.

У понеділок уламки почали перевантажувати із залізничних вагонів, в яких вони прибули з підконтрольної бойовикам території, у вантажні автомобілі, надані Нідерландами.

За роботами спостерігають представники міжнародної комісії з розслідування причин авіакатастрофи.

Перші вантажівки з уламками лайнера вирушать з Харкова до Нідерландів у вівторок.

Їх супроводжуватиме охорона.

Відео позаштатного кореспондента ВВС Україна у Харкові Ганни Силаєвої.

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