Новорічний стіл росіян: "Олів'є" подорожчав на 30%

Експерти прогнозують, що наступний рік буде важким для російської економіки, адже вперше за останні шість років вона увійде в рецесію.

Падіння цін на нафту, західні санкції у відповідь на кризу в Україні та зниження інвестицій вже позначилися на вартості російського рубля.

Першими несприятливі економічні тенденції на собі відчули пересічні росіяни, адже ціни на деякі продукти харчування виросли на 30-40%.

Кореспондент ВВС Стів Розенберг з'ясовував, скільки цього року росіянам коштуватиме зготувати традиційний салат "Олів'є" до новорічного столу.