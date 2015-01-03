Грібаускайте: на сході України йде боротьба за мир у Європі

Президент Литви Даля Грібаускайте в інтерв'ю ВВС розповіла про військову допомогу Україні та про засоби тиску, які використовує Росія.
З президентом Литви спілкувалася кореспондент ВВС Вішала Шрі-Патма.
Поділіться цимЦе зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
MessengerПоділіться цим Messenger
MessengerПоділіться цим Messenger
TelegramПоділіться цим Telegram
ViberПоділіться цим Viber
Поділіться цимЯк поділитися
Це зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
Президент Литви Даля Грібаускайте в інтерв'ю ВВС розповіла про військову допомогу Україні та про засоби тиску, які використовує Росія.
З президентом Литви спілкувалася кореспондент ВВС Вішала Шрі-Патма.