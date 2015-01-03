Грібаускайте
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Грібаускайте: на сході України йде боротьба за мир у Європі

  • 3 січня 2015

Президент Литви Даля Грібаускайте в інтерв'ю ВВС розповіла про військову допомогу Україні та про засоби тиску, які використовує Росія.

З президентом Литви спілкувалася кореспондент ВВС Вішала Шрі-Патма.