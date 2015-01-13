У Таїланді слон чавить машини

Останнім часом мешканці передмість таїландської столиці Бангкока живуть у страху, адже тут з'явився слон-нападник.

За повідомленнями, слон здійснив кілька нападів на місцеві магазини та ресторан поблизу національного парку Кхауяй.

А цими вихідними туристи зафільмували, як тварина чавить автівку, поспіхом залишену пасажирами.

У мережі також з'явилися відео нападу слона на машину із туристами.

Місцева влада поки що не знає достеменно, чи це все робить один слон. Директор парку Кхауяй каже, що агресивна поведінка тварини може пояснюватися початком шлюбного сезону.

Повідомлень про постраждалих від дій слона немає.

Відео не супроводжується коментарем.