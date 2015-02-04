Тайбей
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У Тайбеї літак зачепив таксі і міст та впав у воду

  • 4 лютого 2015

Щонайменше 12 людей загинули після того, як літак TransAsia Airways зачепив міст і впав у річку неподалік від Тайбея, найбільшого міста Тайваню.

На борту судна, яке летіло внутрішнім рейсом, перебували 58 людей.