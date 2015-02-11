Оркестр у Єгипті фальшивить гімн перед Путіним

Російський президент Володимир Путін відвідав Єгипет, де зустрівся з єгипетським лідером Абдулою Фаттахом Ас-Сісі.
Зустріч затьмарило виконання єгипетським оркестром гімну Росії. Музиканти постійно фальшивили.
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Російський президент Володимир Путін відвідав Єгипет, де зустрівся з єгипетським лідером Абдулою Фаттахом Ас-Сісі.
Зустріч затьмарило виконання єгипетським оркестром гімну Росії. Музиканти постійно фальшивили.
Відео не супроводжується коментарем.