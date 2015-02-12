Кияни про переговори у Мінську: це - театр

У Мінську завершилися переговори "нормандської четвірки" із врегулювання кризи на сході України.

Зустріч лідерів України, Росії, Німеччини та Франції тривала 18 годин, після чого вони ухвалили декларацію щодо виконання нових домовленостей, яких досягнула контактна група з представниками самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

За підсумками переговорів оголосили, що в ніч проти 15 лютого на сході України має бути встановлене перемир'я.

Кореспонденти ВВС Україна запитали людей на вулицях Києва, чого вони очікують від переговорів у Мінську.

Відео Альбія Шудрі та Анастасії Грібанової.