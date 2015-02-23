Харків: напруження після вибуху

У Харкові під час мирного маршу у неділю пролунав вибух.

Вибуховий пристрій спрацював просто у натовпі людей. Внаслідок інциденту у той же день загинули двоє людей, ще 11 зазнали поранень.

23-го лютого від поранень у лікарні помер ще один постраждалий - 15-річний підліток.

У місті розпочато антитерористичну операцію, під час якої вдалося затримати чотирьох ймовірних організаторів вибуху.

Петро Порошенко пообіцяв дати відсіч усім, хто намагається дестабілізувати ситуацію у Харкові, але після подій у неділю у місті зберігається напруження.