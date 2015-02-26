Мадонна впала на сцені Brit Awards

Поп-зірка Мадонна під час виступу на церемонії нагород Brit Awards у Лондоні впала на сцені.
Після цього соціальні мережі "вибухнули" коментарями.
Співачка почувається добре.
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Поп-зірка Мадонна під час виступу на церемонії нагород Brit Awards у Лондоні впала на сцені.
Після цього соціальні мережі "вибухнули" коментарями.
Співачка почувається добре.