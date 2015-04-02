Підрозділи армії США завершили марш країнами НАТО

Після навчань у Естонії підрозділи на бойовій техніці здійснили марш через шість країн НАТО і повернулись до своєї бази в Німеччині.

Командування мотопіхотного полку називає цей марш демонстрацією єдності союзників по НАТО.

Військовослужбовці кажуть, що відчули підтримку у всіх країнах, через які рухався конвой.

В Чехії проросійські сили погрожували організувати протестні акції проти військових, але кількість прихильників маршу там виявилась в рази більшою.

Прибуття колони до військової бази в Німеччині відбувалось у святковій атмосфері.

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