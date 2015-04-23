Краса стихії: у Чилі вивергається вулкан Кальбуко

У Чилі почав вивергатися вулкан Кальбуко, що спав понад сорок років.

Надзвичайні служби оголосили червоний рівень небезпеки та евакуювали близько 1500 мешканців з населених пунктів у радіусі 12 км від вулкану.

За повідомленнями, вулкан поки що викидає тільки попіл - стовп диму піднявся на кілька кілометрів вгору, утворивши велетенську кольорову хмару.

Очікується, що наслідки виверження відчують і у сусідній Аргентині: мешканців міста Барілоче, що за 100 км від чилійського вулкану, закликали не залишати будинки без потреби.

Востаннє Кальбуко вивергався у 1972 році та вважається одним з найнебезпечніших серед активних вулканів Чилі.

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