Котячий фітнес: кіт Денвер бігає на тренажері

Кіт Денвер з Британії страждає на артрит.
Він занадто слабкий, щоб гуляти на подвір'ї, тож йому на допомогу прийшли волонтери з обмеженими можливостями, що працюють у Кембриджі.
Вони змайстрували для пухнастого колесо для бігу, щоб він міг отримувати необхідні фізичні навантаження.
Власник Денвера Стів Вестлі щасливий, адже завдяки вправам його улюбленець почувається краще.
Але у виграші не тільки кіт та його хазяїн: майструючи подібні тренажери, волонтери опановують нові навички, необхідні їм для подальшого працевлаштування.
Відео відділу BBC Shorts.