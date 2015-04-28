Котячий фітнес: кіт Денвер бігає на тренажері

Кіт Денвер з Британії страждає на артрит.

Він занадто слабкий, щоб гуляти на подвір'ї, тож йому на допомогу прийшли волонтери з обмеженими можливостями, що працюють у Кембриджі.

Вони змайстрували для пухнастого колесо для бігу, щоб він міг отримувати необхідні фізичні навантаження.

Власник Денвера Стів Вестлі щасливий, адже завдяки вправам його улюбленець почувається краще.

Але у виграші не тільки кіт та його хазяїн: майструючи подібні тренажери, волонтери опановують нові навички, необхідні їм для подальшого працевлаштування.

Відео відділу BBC Shorts.