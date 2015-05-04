Політ дрона над Непалом

Відеозйомка з повітря показує масштаб руйнувань поблизу епіцентру землетрусу, що стався в Непалі.
Відео зняте в районі Сіндхупалчок, що за 80 км на північний схід від Катманду.
Від землетрусу магнітудою 7,8 загинуло понад 7000 людей.
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Відеозйомка з повітря показує масштаб руйнувань поблизу епіцентру землетрусу, що стався в Непалі.
Відео зняте в районі Сіндхупалчок, що за 80 км на північний схід від Катманду.
Від землетрусу магнітудою 7,8 загинуло понад 7000 людей.