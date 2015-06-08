Саміт G7: глобальні виклики на тлі протестів

Саміт лідерів країн "Великої сімки" G7 у Баварії супроводжується акціями активістів лівих рухів, які проти мультинаціональних корпорацій, глобалізації і капіталізму.

Перші акції протесту в курортному альпійському містечку Ґарміш-Партенкірхен були мирні і скидалися радше на кольоровий фестиваль, однак група антиглобалістів згодом спробувала прорвати кордон поліції, яка застосувала перцевий аерозоль.

Лідери семи найбільших розвинених держав світу розглядають широке коло питань - від поновлення санкцій проти Росії у зв'язку з кризою в Україні до грецької боргової кризи і зміни клімату.

Розповідає Ірена Таранюк