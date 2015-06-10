В Австралії народився рідкісний бегемот

У зоопарку Мельбурна побільшало мешканців.

Вперше за останні 33 роки тут народився карликовий бегемот.

За словами співробітників звіринця, малеча має гарний апетит та набирає до 0,5 кг ваги на день.

Такі бегемоти можуть виростати до 70 см заввишки та мати вагу до 250 кг.

Карликовими вони є лише у порівнянні зі своїми більшими родичами, які можуть важити кілька тон.

У дикій природі карликові бегемоти зустрічаються переважно у Сьєрра-Леоне, Ліберії та Кот-д'Івуарі.

Через вирубку лісів та браконьєрство цім тваринам загрожує вимирання.

Відео не супроводжується коментарем.