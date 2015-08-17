Мить вибуху
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Вибух у Бангкоку: як усе відбувалося

  • 17 серпня 2015

Камери спостереження зафіксували мить, коли біля святині в центрі Бангкока стався потужний вибух, у якому загинули щонайменше 16, а понад 80 поранені.

Відео з Бангкока не супроводжується коментарем.