Вибух у Бангкоку: як усе відбувалося

Камери спостереження зафіксували мить, коли біля святині в центрі Бангкока стався потужний вибух, у якому загинули щонайменше 16, а понад 80 поранені.
Відео з Бангкока не супроводжується коментарем.
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Камери спостереження зафіксували мить, коли біля святині в центрі Бангкока стався потужний вибух, у якому загинули щонайменше 16, а понад 80 поранені.
Відео з Бангкока не супроводжується коментарем.