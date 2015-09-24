Замки України з повітря: краса та руїни
За допомогою все більш популярних безпілотників з висоти пташиного польоту можна поглянути на українські твердині середньовіччя, які досі збереглися.
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Меджибізький замок на Хмельниччині розташований на мисі біля місця впадіння річки Бужок до Південного Бугу. Звідси і назва поселення та замку.
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Аккерманська фортеця у Білгород-Дністровському на Одещині контролювала впадіння Дністра у Чорне море. Вона вважається однією з найбільших в Україні.
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Хотинська фортеця на Дністрі у Чернівецькій області визнана одним із семи чудес України. На знімках з повітря добре видно периметр мурів, а сам замок зберігся у чудовому стані.
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Фортеця у Кам'янець-Подільському - одна з найвідоміших в Україні та добре збережена. Також внесена до семи чудес України.
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Олеський замок на Львівщині добре видно з траси Львів - Київ. Поруч із замком зберігся старий монастир Капуцинів.
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Сидорівський замок на Тернопільщині своєю оригінальною трикутною формою нагадує корабель.
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Середньовічний замок у Мукачевому на Закарпатті вважається одним із найкраще збережених в Україні. Розташований на горі, яка височіє над містом.
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Замок у Кудринцях на Тернопільщині на високому березі річки Збруч переважно розібрали селяни на будівельні матеріали.
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Замок-палац у Підгірцях на Львівщині, що збудований у 17 столітті, є поєднанням ренесансного палацу з бастіонними укріпленнями.
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Замковий палац Підгірців використали для зображення Версалю у фільмі "Три мушкетери". Біля замку зберігся старовинний костел святого Йосипа.
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Замок у Скалі-Подільській розташований на високому правому березі Збруча.
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Замок в Ужгороді - майже в самому центрі столиці Закарпаття.
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Замок у старовинному Язлівці неподалік Дністра ніби розкинувся посеред лісистих гір, хоча це - всього-на-всього подільські пагорби.
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Замок у Чорткові на Тернопільщині в радянський період використовували як заправну газову станцію, хоча зберігся він порівняно добре.
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Під стінами замку у Бучачі у 17 столітті укладали мирну угоду між Османською імперією та Польщею, а потім його просто розбирали на будматеріали.