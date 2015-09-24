Замки України з повітря: краса та руїни

  • 24 вересня 2015

За допомогою все більш популярних безпілотників з висоти пташиного польоту можна поглянути на українські твердині середньовіччя, які досі збереглися.

  • Замки України з повітря

    Меджибізький замок на Хмельниччині розташований на мисі біля місця впадіння річки Бужок до Південного Бугу. Звідси і назва поселення та замку.

  • Замки України з повітря

    Аккерманська фортеця у Білгород-Дністровському на Одещині контролювала впадіння Дністра у Чорне море. Вона вважається однією з найбільших в Україні.

  • Замки України з повітря

    Хотинська фортеця на Дністрі у Чернівецькій області визнана одним із семи чудес України. На знімках з повітря добре видно периметр мурів, а сам замок зберігся у чудовому стані.

  • Замки України з повітря

    Фортеця у Кам'янець-Подільському - одна з найвідоміших в Україні та добре збережена. Також внесена до семи чудес України.

  • Замки України з повітря

    Олеський замок на Львівщині добре видно з траси Львів - Київ. Поруч із замком зберігся старий монастир Капуцинів.

  • Замки України з повітря

    Сидорівський замок на Тернопільщині своєю оригінальною трикутною формою нагадує корабель.

  • Замки України з повітря

    Середньовічний замок у Мукачевому на Закарпатті вважається одним із найкраще збережених в Україні. Розташований на горі, яка височіє над містом.

  • Замки України з повітря

    Замок у Кудринцях на Тернопільщині на високому березі річки Збруч переважно розібрали селяни на будівельні матеріали.

  • Замки України з повітря

    Замок-палац у Підгірцях на Львівщині, що збудований у 17 столітті, є поєднанням ренесансного палацу з бастіонними укріпленнями.

  • Замки України з повітря

    Замковий палац Підгірців використали для зображення Версалю у фільмі "Три мушкетери". Біля замку зберігся старовинний костел святого Йосипа.

  • Замки України з повітря

    Замок у Скалі-Подільській розташований на високому правому березі Збруча.

  • Замки України з повітря

    Замок в Ужгороді - майже в самому центрі столиці Закарпаття.

  • Замки України з повітря

    Замок у старовинному Язлівці неподалік Дністра ніби розкинувся посеред лісистих гір, хоча це - всього-на-всього подільські пагорби.

  • Замки України з повітря

    Замок у Чорткові на Тернопільщині в радянський період використовували як заправну газову станцію, хоча зберігся він порівняно добре.

  • Замки України з повітря

    Під стінами замку у Бучачі у 17 столітті укладали мирну угоду між Османською імперією та Польщею, а потім його просто розбирали на будматеріали.